Сотни погибших. Главное о конфликте между Израилем и Палестиной к утру 9 октября

7 октября началось одно из крупнейших обострений арабо-израильского конфликта за последние десятилетия Израильская авиация нанесла десятки ударов по разным районам сектора Газа, в том числе по жилым домам, сельхозугодьям, правительственным учреждениям и полицейским блокпостам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии