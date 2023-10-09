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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сотни погибших. Главное о конфликте между Израилем и Палестиной к утру 9 октября

Сотни погибших. Главное о конфликте между Израилем и Палестиной к утру 9 октября

7 октября началось одно из крупнейших обострений арабо-израильского конфликта за последние десятилетия Израильская авиация нанесла десятки ударов по разным районам сектора Газа, в том числе по жилым домам, сельхозугодьям, правительственным учреждениям и полицейским блокпостам.

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