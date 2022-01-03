Более 270 нижегородских компаний воспользовались услугами Нижегородского центра развития экспорта за 11 месяцев 2021 года

Более 270 нижегородских компаний воспользовалось услугами Нижегородского центра развития экспорта (ЦРЭ НО) за 11 месяцев 2021 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».