Нынешний конфликт сорвал маски и показал, кто является нашим истинным другом, а кто лишь прикидывался таковым, на деле протягивая руку дружбы Соединённым Штатам Америки.
Удар в спину. Узбекистан сделал ставку на США
Комментарии
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Владимир
Умники повылезали... Сидите ровно на диване )
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4 час.
alik3456 Джексон
Вот где собака порылась... Это он сдал Кадафи англосаксам..
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3 час.
Бобкина Татьяна
Да, сволочь она и есть сволочь!
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58 мин.
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