Новая хозяйка квартиры Долиной пожаловалась на травлю на первом заседании суда

Певица на встречу не явилась. Лариса Долина Пресс-служба мероприятия13 сентября в Хамовническом районном суде Москвы начался процесс по делу о квартире Ларисы Долиной, которую она продала под влиянием мошенников.
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