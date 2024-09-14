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Новая хозяйка квартиры Долиной пожаловалась на травлю на первом заседании суда

Новая хозяйка квартиры Долиной пожаловалась на травлю на первом заседании суда

Певица на встречу не явилась. Лариса Долина Пресс-служба мероприятия13 сентября в Хамовническом районном суде Москвы начался процесс по делу о квартире Ларисы Долиной, которую она продала под влиянием мошенников.

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