На Смоленщине сотрудники Росгвардии изъяли 20 единиц оружия

Об успехах ведомства в период с 9 по 16 сентября рассказали в пресс-службе управления Росгвардии. Подразделения центра лицензионно-разрешительной работы в Смоленской области проверили 148 владельцев оружия и боеприпасов.
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