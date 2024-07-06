В РФ впервые проведут оценку учителей

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения утвердил новую методологию оценки качества образования, которая впервые включает в себя анализ не только качества подготовки детей, но и компетенций школьных учителей.
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