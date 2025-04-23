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Нижегородская правда

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Более 2000 нижегородцев подало заявки на работу волонтерами во время голосования за благоустройство по нацпроекту

Более 2000 нижегородцев подало заявки на работу волонтерами во время голосования за благоустройство по нацпроекту

Более 2000 нижегородцев подало заявки для участия в волонтёрской программе во время рейтингового голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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