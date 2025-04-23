Более 2000 нижегородцев подало заявки на работу волонтерами во время голосования за благоустройство по нацпроекту

Более 2000 нижегородцев подало заявки для участия в волонтёрской программе во время рейтингового голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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