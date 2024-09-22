Уведомления о налогах на вклады: кто обязан платить и как рассчитать сумму? Ирэн ОрлонскаяФНС России приступила к рассылке уведомлений о налогах на имущество и налогу на проценты по банковским вкладам за 2023 год.
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