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Уведомления о налогах на вклады: кто обязан платить и как рассчитать сумму?

Уведомления о налогах на вклады: кто обязан платить и как рассчитать сумму?

Уведомления о налогах на вклады: кто обязан платить и как рассчитать сумму? Ирэн ОрлонскаяФНС России приступила к рассылке уведомлений о налогах на имущество и налогу на проценты по банковским вкладам за 2023 год.

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