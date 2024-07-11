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Замглавы МИД Рябков: встреча Лаврова и Блинкена не имеет актуальности

Замглавы МИД Рябков: встреча Лаврова и Блинкена не имеет актуальности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не актуальна, все сигналы со стороны Москвы доводятся до Вашингтона по действующим каналам.

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