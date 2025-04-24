Вы платите за похороны — вам возвращают деньги. Что скрывается за новой инициативой? Организация похорон — не только…Сообщение Налоговый вычет на похороны: как государство планирует облегчить жизнь граждан и контролировать «теневой» рынок появились сначала на Ежедневные новости.
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