Вы платите за похороны — вам возвращают деньги. Что скрывается за новой инициативой? Организация похорон — не только…Сообщение Налоговый вычет на похороны: как государство планирует облегчить жизнь граждан и контролировать «теневой» рынок появились сначала на Ежедневные новости.