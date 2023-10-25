Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 858 подписчиков

Невероятный кульбит от Арбениной — певица спела с комитетом семей воинов Отечества

Невероятный кульбит от Арбениной — певица спела с комитетом семей воинов Отечества

Юрий Кот     Ещё недавно жители Новосибирской области в письме к местным депутатам Госдумы и Минкульту вспомнили давние высказывания Арбениной против СВО и антивоенную песню "Не молчи", требуя запретить концерт группы в Новосибирске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ct
cto talykova
В Киеве живут не только Бендеровцы. Там много просто живущих , потому что это место где они родились,учились, росли. Воевать с кем либо не входило в их планы.Они что тоже наши враги и предатели?
Ответить
3 д.
Natalija Osminina
Во-первых, не бЕндеровцы (есть в Молдавии город Бендеры), а бАндеровцы, от фамилии Степана Бандеры. Во-вторых, что Вы  подразумеваете под этим термином? Тех, кто взял в руки оружие по идейным соображениям? А тех, кто их поддерживает морально, находясь на стороне АнтиРоссии, это друзья России? Или все же потенциальные скрытые враги? И в нацистской Германи не все были нацистами, но подавляющее большинство немцев исповедовало идею-превосходства германской нации над русской и пр. унтерменшами. Чем же отличаются от них те украинцы (киевляне, в частности), которые не воюют, но  разделяют философию украинства, в которой украинец выше русского?
Ответить
3 д.
Руслан Богомолов
НЕ ВЕРЮ!
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх