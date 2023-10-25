Невероятный кульбит от Арбениной — певица спела с комитетом семей воинов Отечества

В Киеве живут не только Бендеровцы. Там много просто живущих , потому что это место где они родились,учились, росли. Воевать с кем либо не входило в их планы.Они что тоже наши враги и предатели?

Natalija Osminina

Во-первых, не бЕндеровцы (есть в Молдавии город Бендеры), а бАндеровцы, от фамилии Степана Бандеры. Во-вторых, что Вы подразумеваете под этим термином? Тех, кто взял в руки оружие по идейным соображениям? А тех, кто их поддерживает морально, находясь на стороне АнтиРоссии, это друзья России? Или все же потенциальные скрытые враги? И в нацистской Германи не все были нацистами, но подавляющее большинство немцев исповедовало идею-превосходства германской нации над русской и пр. унтерменшами. Чем же отличаются от них те украинцы (киевляне, в частности), которые не воюют, но разделяют философию украинства, в которой украинец выше русского?