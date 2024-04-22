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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие военной базы в Армении приступили к подготовке вооружения и военной техники к новому периоду обучения

Военнослужащие военной базы в Армении приступили к подготовке вооружения и военной техники к новому периоду обучения

На всей автомобильной, бронетанковой и специальной технике соединения будут проведены соответствующие регламентные работы по обслуживанию узлов, агрегатов и других систем в целях подготовки к эксплуатации в условиях высокогорной местности.

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