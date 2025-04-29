Коммунальщики Кузбасса получили награды Минобороны за работу в Горловке

ДОНЕЦК, 29 апреля. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк вручил награды Министерства обороны РФ 14 специалистам аварийно-восстановительного отряда региона во время рабочей поездки в Горловку.
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