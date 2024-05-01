Почему красят яйца и выпекают куличи в Чистый четверг, какую молитву при этом читать АнастасияПриближение Пасхи сопровождается особыми традициями и обрядами, среди которых особое место занимают куличи и крашеные яйца.
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