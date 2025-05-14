Власти Алтайского края намерены отреставрировать ещё одно историческое здание в Барнауле

Чиновники попытаются заказать проект реставрации Казённого винного склада Власти Алтайского края намерены отреставрировать и приспособить для современного использования "Пивоваренный завод Аграновских" (Казённый винный склад) конца XIX – начала XX века на пр.
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