Россиянам перечислили признаки токсичного человека

Люди с токсичным поведением как медленнодействующий яд: сначала кажутся безобидными, но со временем их слова и поступки словно отравляют состояние окружающих, рассказала практикующий психолог, преподаватель Московского института психологии Елизавета Лазарева.
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