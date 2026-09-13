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Царьград

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«Новая Опера» откроет выставку к юбилею Колобова 15 сентября

«Новая Опера» откроет выставку к юбилею Колобова 15 сентября

15 сентября Московский театр «Новая Опера» запустит проект «В театре о театре» к 80-летию Евгения Колобова.

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