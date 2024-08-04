Индексация пенсий на 10,5% с 1 октября 2024: десять лет ожидания и новые надежды для россиян Ирэн Орлонская1 октября 2024 года более 3 миллионов пенсионеров в России смогут рассчитывать на прибавку к своим пенсиям.