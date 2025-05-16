В России создали малогабаритный прибор для имитации космической радиации

Ученые из Института физико-технических проблем (входит в дивизион «АСУ ТП и Электротехника» ГК «Росатом») и предприятий космической отрасли разработали прибор для имитации космической радиации в земных условиях.
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