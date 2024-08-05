Суд заочно вынес приговор киллеру за убийство Япончика

Мосгорсуд заочно приговорил к 19 годам киллера Бутбу за убийство Япончика Московский городской суд заочно приговорил киллера Астамура Бутбу за убийство криминального авторитета (настоящее имя — Вячеслав Иваньков) к 19 годам колонии строгого режима.
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