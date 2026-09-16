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Царьград

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ВМО: озоновая дыра в 2025 году достигла минимумов за 20 лет

ВМО: озоновая дыра в 2025 году достигла минимумов за 20 лет

В 2025 году размеры озоновой дыры над Антарктикой приблизились к минимуму за более чем 20 лет. Всемирная метеорологическая организация сообщила о тенденции восстановления озонового слоя.

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