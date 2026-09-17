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Регионы России

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Продажи видеокарт на Авито выросли на 16% в августе 2026 года

Продажи видеокарт на Авито выросли на 16% в августе 2026 года

Специалисты компании «Авито» проанализировали продажи видеокарт на своей платформе и выявили рост спроса на 16% в августе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем.

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