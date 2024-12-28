ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    А газ провести тому не хватает? Все Европу ублажаете .В ГД внесут закон...
  • ШКИПЕР
    Пора и азеров в России брать за ж..пу.Азербайджан ужест...
  • Walery
    В Казахстане 3,5 млн этнических русских... образованных и работящих которые испытывают страдания дискриминацией от ти...Глава СПЧ предост...

Названы любимые новогодние салаты россиян

Названы любимые новогодние салаты россиян

Сред них - салат Оливье, крабовый и сельдь под шубой.фото: pxhere.comРоссияне традиционно будут готовить на Новый год салат Оливье, на втором месте по популятности — сельдь под шубой, а тройку лидеров замкнул крабовый салат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх