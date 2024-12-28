Названы любимые новогодние салаты россиян

Сред них - салат Оливье, крабовый и сельдь под шубой.фото: pxhere.comРоссияне традиционно будут готовить на Новый год салат Оливье, на втором месте по популятности — сельдь под шубой, а тройку лидеров замкнул крабовый салат.
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