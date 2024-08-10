Военкор Котенок: Курск отразил самую мощную атаку ВСУ с начала СВО

Военный корреспондент Юрий Котенок отметил в своем Telegram-канале, что отраженный силами противовоздушной обороны (ПВО) удар армии киевского режима по Курску стал самым массированным с начала спецоперации.
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