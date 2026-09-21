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DARPA хочет научить дроны «видеть» радиоволны без мощного компьютера

DARPA хочет научить дроны «видеть» радиоволны без мощного компьютера

DARPA запустило новую программу под названием BEAMERS. Это сокращение от длинной английской фразы, которую можно перевести примерно так: «аналоговая обработка сигналов по направлениям для многофункциональных радиосистем».

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