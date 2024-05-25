Кеннеди-младший призвал поставить памятник Ассанжу в столице США

Основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу нужно поставить памятник в столице Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, его слова приводит американская газета Politico.
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