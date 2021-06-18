В 30 лет пожалела, что отказывала богатым мужчинам

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаВ 30 лет пожалела, что отказывала богатым мужчинам Мне 30 лет и я только сейчас поняла насколько жизненна фраза "любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда".Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБорис НиколаевичЧто сказать? Если внутри человека заложена психология проститутки, то она всё-равно вылезет рано или поздно! Когда человек ради денег готов продать даже самого себя в рабство...! Конечно имеет право распоряжаться собой как хочет! Есть и другие примеры, когда ради денег продают свои органы и остаются инвалидами...! А ещё говорят, что в сумасшедшем доме и валенок топчут... И что?!Владимир СычевНу, рассмешила! Фантазёрка ещё та! 2 недели встречалась она с 45и летним состоятельным! Мороженное, ходили кушали и за локотки друг друга держали! Да, судя по стилю мышления, эта женщина, в первый день на всё готова, за материальные блага.Элина МорозоваВот странно! И чего же это она в первый день не отдалась?))))))))Михаил_Откровенно выражает свои шкурные интересы.Комментировать
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