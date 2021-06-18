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В 30 лет пожалела, что отказывала богатым мужчинам

В 30 лет пожалела, что отказывала богатым мужчинам

Мне 30 лет и я только сейчас поняла насколько жизненна фраза "любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда".

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Борис Николаевич
Что сказать? Если внутри человека заложена психология проститутки, то она всё-равно вылезет рано или поздно! Когда человек ради денег готов продать даже самого себя в рабство...! Конечно имеет право распоряжаться собой как хочет! Есть и другие примеры, когда ради денег продают свои органы и остаются инвалидами...! А ещё говорят, что в сумасшедшем доме и валенок топчут... И что?!
Владимир Сычев
Ну, рассмешила! Фантазёрка ещё та! 2 недели встречалась она с 45и летним состоятельным! Мороженное, ходили кушали и за локотки друг друга держали! Да, судя по стилю мышления, эта женщина, в первый день на всё готова, за материальные блага.
Элина Морозова
Вот странно! И чего же это она в первый день не отдалась?))))))))
Михаил_
Откровенно выражает свои шкурные интересы.

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