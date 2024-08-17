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Достигли дна. ФРГ обвинила в подрыве «Северных Потоков» дайверов из Киева

Достигли дна. ФРГ обвинила в подрыве «Северных Потоков» дайверов из Киева

Владимир Журавлев. 3 дня назад 434 прочитали Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест уроженца Киева Владимира З.

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