Сестра Кейт Мосс показала фото в прозрачном нижнем белье

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Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти показала откровенное фото. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.