Сотрудники Госавтоинспекции по Республике Татарстан оперативно доставили девочку в медицинское учреждение

Во время несения службы напротив одного из домов по улице Залесная к экипажу ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани обратился взволнованный мужчина.
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