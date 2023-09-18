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Сотрудники Госавтоинспекции по Республике Татарстан оперативно доставили девочку в медицинское учреждение

Во время несения службы напротив одного из домов по улице Залесная к экипажу ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани обратился взволнованный мужчина.

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