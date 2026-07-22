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Царьград

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Лука Савицкас: страны Балтии подписали меморандум по энергетике

Лука Савицкас: страны Балтии подписали меморандум по энергетике

Литва, Латвия и Эстония подписали меморандум об усилении энергетической безопасности региона. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас заявил, что документ предусматривает координацию действий и анализ нужд стран Балтии в аварийном оборудовании.

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