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НПЗ горит в Самарской области из-за атаки БПЛА

НПЗ горит в Самарской области из-за атаки БПЛА

Беспилотники пытались атаковать два НПЗ.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»--> Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани Самарской области, сообщает 16 марта пресс-служба администрации города.

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