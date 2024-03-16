НПЗ горит в Самарской области из-за атаки БПЛА

Беспилотники пытались атаковать два НПЗ.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»--> Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани Самарской области, сообщает 16 марта пресс-служба администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии