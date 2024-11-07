Планы «хромой утки» на Украину

Анна Пономарева 6 ноября 2024 г., 22:29 Почему западные СМИ заговорили о новом наступлении ВСУ на российские регионы Некоторые политологи торопятся делать прогнозы по поводу сворачивания украинского конфликта в связи с победой Трампа и его предвыборными обещаниями, которые вряд ли чего-то стоят.