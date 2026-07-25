Украина может лишиться двух ценных картин, временно вывезенных в Польшу

Польша не хочет возвращать Украине две ценные картины, вывезенные из Львовского исторического музе. Как пишет газета Rzeczpospolita, речь идет о «Портрете Роксоланы» XVI века и «Портрете юноши» художника Алойзы Рейхана.
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