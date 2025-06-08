Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гвардеец под огнем вражеской артиллерии восстановил проводную линию связи

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гвардии рядовой Заур Аббасов, выполняя боевые задачи по обеспечению бесперебойной связи в интересах своего подразделения, сумел под артиллерийским огнем противника починить поврежденную линию проводной связи.

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