Гвардеец под огнем вражеской артиллерии восстановил проводную линию связи

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гвардии рядовой Заур Аббасов, выполняя боевые задачи по обеспечению бесперебойной связи в интересах своего подразделения, сумел под артиллерийским огнем противника починить поврежденную линию проводной связи.
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