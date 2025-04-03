Поддержка Трампа жителями США критически снизилась, показал опрос

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа жителями страны снизился до 43%. Это самый низкий показатель за все время после дня инаугурации 20 января, в анализе регулярного опроса американцев, который совместно проводят агентство Reuters и компания Ipsos.
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