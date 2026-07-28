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За пошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

За пошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

В 17-45 в Иванове на улице Лежневская неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, совершил наезд на стоящую на тротуаре 52-летнюю женщину, которая с травмами доставлена в больницу.

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