Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    "Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в Европе". А симметрично это как? Если те, кто ворует российски...Силуанов рассказа...
  • Олег Самойлов
    Ну, насчет того, что "... собирали весь мусор, который можно было собрать..." я бы не стал утверждать с абсолютной ув...Куда девался мусо...
  • Валерий Цымбулов
    Мелкий бизнес должен быть в частных руках, а крупный, если можно так назвать восстановление государства, безусловно в...ПРОНЬКО: В РОССИИ...

282 УК РФ и 8 лет: уроженцев Грузии, избивших ветерана-инвалида с криками "русская свинья", привлекут за попытку убийства и разжигание розни

282 УК РФ и 8 лет: уроженцев Грузии, избивших ветерана-инвалида с криками "русская свинья", привлекут за попытку убийства и разжигание розни

«Они кричали мне: "Ты — русская свинья!"» Политика Игоря Таланцева Хорошее продолжение истории! Полиция не стала размениваться на какое-то там хулиганство и шьет двум уроженцам Грузии с российскими паспортами три серьезных статьи: 1) Покушение на убийство (кажется, статья 30, ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лора Лора
Иракли Мунчава и Рустам Лакашия.Этих Мразей для начала лишить гражданства, явно купленного у наших продажных чиновников ! А дальше посадить по закону !!!!!!!
Ответить
4 час.
Гарибян Сусанна
Только так и не иначе.
Ответить
3 час.
Анатолий Зотов
Хулиганка, это витрину по пьяни разбить.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх