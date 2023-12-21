282 УК РФ и 8 лет: уроженцев Грузии, избивших ветерана-инвалида с криками "русская свинья", привлекут за попытку убийства и разжигание розни

«Они кричали мне: "Ты — русская свинья!"» Политика Игоря Таланцева Хорошее продолжение истории! Полиция не стала размениваться на какое-то там хулиганство и шьет двум уроженцам Грузии с российскими паспортами три серьезных статьи: 1) Покушение на убийство (кажется, статья 30, ч.
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