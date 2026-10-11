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Царьград

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ФНС требует 2,6 млн рублей с экс-производителя хлеба «Япечка»

ФНС требует 2,6 млн рублей с экс-производителя хлеба «Япечка»

ФНС № 21 требует взыскать с пермского производителя хлебобулочных изделий ООО «Япечка» задолженность в размере 2,6 млн рублей, заявление подано в Арбитражный суд Пермского края.

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