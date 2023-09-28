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Лавров: Россия не видит серьезных предложений Запада о переговорах по Украине

Лавров: Россия не видит серьезных предложений Запада о переговорах по Украине

Российская Федерация не видит серьезных предложений западных государств о переговорах по Украине. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.

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