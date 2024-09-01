Яна Ромашкина, жена полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, поделилась впечатлениями от выхода пилотного выпуска шоу «Карты, деньги, два мяча» на канале «Это футбол, брат!», в котором она стала ведущей вместе с Дарьей Карпиной, женой главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, стендап-комиком Мариной Кондратюк, невестой голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, и Аланой Мамаевой, бывшей супругой экс-полузащитника ЦСКА и «Краснодара» Павла Мамаева.
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