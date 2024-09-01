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Жена Тикнизяна — о шоу «Карты, деньги, два мяча»: «Судя по комментариям многих мужчин, им не зашло»

Жена Тикнизяна — о шоу «Карты, деньги, два мяча»: «Судя по комментариям многих мужчин, им не зашло»

Яна Ромашкина, жена полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, поделилась впечатлениями от выхода пилотного выпуска шоу «Карты, деньги, два мяча» на канале «Это футбол, брат!», в котором она стала ведущей вместе с Дарьей Карпиной, женой главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, стендап-комиком Мариной Кондратюк, невестой голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, и Аланой Мамаевой, бывшей супругой экс-полузащитника ЦСКА и «Краснодара» Павла Мамаева.

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