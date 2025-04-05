Клиенты жалуются на сбой в приложениях Альфа-банка и Т-банка

В субботу, 5 апреля, ряд пользователей сообщили о сбоях в работе приложений Альфа-банка, Т-банка и Системы быстрых платежей (СБП), следует из информации на сайте по отслеживанию доступность сайтов и приложений DownDetector.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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