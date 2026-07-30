Рощин: переводы Дурову* теперь могут считаться финансированием терроризма

Адвокат Дмитрий Рощин в беседе с РИА Новости заявил, что после внесения основателя Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов его российские счета подлежат немедленной блокировке финансовыми организациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии