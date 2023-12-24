Новая модель ИИ может предсказать продолжительность жизни человека

Ученые создали инструмент искусственного интеллекта, который анализируя последовательность жизненных событий, таких как история здоровья, образование, работа и доход, может предсказать личность человека и продолжительность его жизни, сообщает Северо-Западный университет (США).
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