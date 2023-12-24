FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    ПРЯМ БЕСЕДА ДВУХ ДРУЖБАНОВ......Песков отказался ...
  • А Кудасов
    От куда она взялась, от куда приехала?«Потрясающее посл...
  • Вовладар Даров
    А здесь и призывать ненадо! Они давно уже удалены, как мусор!Шукшина призвала ...

Новая модель ИИ может предсказать продолжительность жизни человека

Новая модель ИИ может предсказать продолжительность жизни человека

Ученые создали инструмент искусственного интеллекта, который анализируя последовательность жизненных событий, таких как история здоровья, образование, работа и доход, может предсказать личность человека и продолжительность его жизни, сообщает Северо-Западный университет (США).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх