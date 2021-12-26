Украина покорно пашет на своего западного хозяина

Евросоюз обвиняет Россию в том, что она, по мнению ЕС, на €290 млрд «дискриминировала» европейские товары своей политикой импортозамещения Это связано с требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при госзакупках.
Евросоюз обвиняет Россию в том, что она, по мнению ЕС, на €290 млрд «дискриминировала» европейские товары своей политикой импортозамещения Это связано с требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при госзакупках.
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