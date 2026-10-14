Судьба Нетаньяху решена: США не простят Израилю западни

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление, которое может кардинально изменить расстановку сил на Ближнем Востоке.
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Сейчас слезу пущу. Украина - их обманывает, Израиль - обманул, ЕС - не помогает когда надо, с Китаем и Россией - ни чего поделать не могут...
Америка играла Миром, как на баяне, - аккордами, да пальцы уже не те.