Боец Невидимого фронта Берег Абхазии и Черного моря. фото: картинки яндекса. 3 сентября 2024 г.
МИД Абхазии: "Кабмин не выполнил соглашение и Россия приостановила соцвыплаты учителям и врачам."
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анжела
все в СССР знали, что в Абхазии работали только армяне и грузины - абхазы всегда были на расслабоне и по кайфу. После того, как во время абхазско-грузинский войны работающие свалили - работать оказалось не кому.......
Ответить
5 час.
VG
Vasily Golov
Эта возня длится с начала 90-годов.Россия пусть восстановить брошенные объекты,но они будут абхазской собственностью.Это гостиницы,вокзалы,аэропорт,санатории.Стали союзниками,но российским кораблям заход в порт Абхазии закрыть.Туристов везите.
Ответить
3 час.
СИ
Светлана Иванова
Хитрожопые ленивые абхазы. Так только и надо с ними
Ответить
1 час.
Свежие комментарии