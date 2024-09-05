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МИД Абхазии: "Кабмин не выполнил соглашение и Россия приостановила соцвыплаты учителям и врачам."

МИД Абхазии: "Кабмин не выполнил соглашение и Россия приостановила соцвыплаты учителям и врачам."

Боец Невидимого фронта Берег Абхазии и Черного моря. фото: картинки яндекса. 3 сентября 2024 г.

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Комментарии
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Анжела
все в СССР знали, что в Абхазии работали только армяне и грузины - абхазы всегда были на  расслабоне и по кайфу. После того, как во время абхазско-грузинский войны работающие свалили - работать оказалось не кому.......
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5 час.
VG
Vasily Golov
Эта возня длится с начала 90-годов.Россия пусть восстановить  брошенные объекты,но они будут абхазской собственностью.Это гостиницы,вокзалы,аэропорт,санатории.Стали союзниками,но российским кораблям заход в порт Абхазии закрыть.Туристов везите.
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3 час.
СИ
Светлана Иванова
Хитрожопые ленивые абхазы. Так только и надо с ними
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1 час.

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