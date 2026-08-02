Сотрудники МГУ вызвали полицию, чтобы успокоить разбушевавшегося Теплякова

Многодетный отец Евгений Тепляков устроил скандал в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, где отказались принять его детей - 14-летнюю Алису Теплякову и ее брата 12-летнего Хеймдалля.
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