Осужденных за теракт в "Крокус сити холле" ждут тяжелые условия

Ответственный секретарь комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что они больше никогда не увидят своих детей Крайне тяжелые условия содержания ждут террористов, напавших на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, после признания судом виновными.
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