Названы самые популярные имена детей в Архангельской области в прошлом веке

Стало известно, какие были самые популярные имена новорождённых в период с 1980 по 1985 годы.ЗАГС Архангельской области назвал, какими самыми популярными и редкими именами называли новорожденных в Архангельской области с 1980 по 1985 годы.
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